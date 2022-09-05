МИД РФ подтвердил гибель двоих сотрудников посольства при взрыве в Кабуле

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В результате взрыва возле российского посольства в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии. Также есть пострадавшие и среди афганских граждан. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Сейчас посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана. В данный момент проводится расследование трагедии.

Напомним, взрыв произошел в понедельник утром в афганской столице. По предварительным данным, его устроил террорист-смертник.

Теракт случился, когда российский дипломат вышел зачитать список ожидавших в очереди на визу. Сообщалось, что среди раненых оказались дипломат и охранник посольства.