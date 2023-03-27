В Кремле назвали оправданным предъявление Россией требований о компенсациях за теракт на «Северных потоках»

По словам Дмитрия Пескова, Россия не позволит Западу заглушить тему с диверсией на ветках российских газопроводов.

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Кремле считают оправданным предъявление Россией требований о компенсациях за теракт на ветках газопроводов «Северный поток» после того, как будут установлены виновники диверсии. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Если речь идет о саботаже одного или нескольких государств, а пока данные указывают, что такой масштабный акт саботажа, террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры, не мог быть совершен без участия государства и специальных госслужб. Тогда это может быть вполне оправданный вопрос», - заявил Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, Запад стремится заглушить тему с терактами, но Россия продолжить делать все, чтобы этого не случилось.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия может потребовать у Запада выплаты компенсации за подрыв на газовых магистралях. При этом российская сторона продолжит расследовать диверсию несмотря ни на что.