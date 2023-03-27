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Спортсмены России и Белоруссии смогут выступить на Олимпийских играх в Брисбене

Ирина Елагина
12:44 27.03.2023
В олимпийском комитете Австралии напомнили, что не стоит повторять ошибок, как это было в бойкотом Олимпиады-80 в Москве.
Спортсмены России и Белоруссии смогут выступить на Олимпийских играх в Брисбене
© Фото: 32 Toru Hanai, XinHua, Globallookpress
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Российские и белорусские атлеты смогут участвовать в летних Олимпийских играх в Брисбене в 2032 году. Решение о возможности участия спортсменов России и Белоруссии в Олимпиаде озвучил исполнительный директор Австралийского олимпийского комитета Мэтт Кэрролл.

«Это не спортсмены начали войну и являются причиной горя и трагедии», — приводит еженедельник Country News заявление Кэрролл.

Кэрролл пояснил, что позиция Австралийского олимпийского комитета солидарна с решением МОК, допустившего участие спортсменов двух стран в Олимпиаде-2024 года в Париже в «нейтральном» статусе. Но AOC столкнулся с сопротивлением правительства страны, которое присоединилось к более чем 30 странам, включая Францию, подписавших призыв к запрету допуска олимпийцев из России и Белоруссии на Игры и поставивших ультиматум: возвращение спортсменов на международную спортивную арену возможно только после мирного урегулирования украинского конфликта.

Кэрролл уверен, что введение запрета - это ошибка и напомнил о событиях 1980 года, когда многие страны бойкотировали Московскую Олимпиаду.

«Премьер-министр Австралии много лет спустя заявил, что это было неправильное решение страны», - подчеркнул представитель АОС.

Кэрролл добавил также, что война осуждается AOC, но комитет рассматривает допуск российских и белорусских спортсменов на Игры как возможность «объединить мир».

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международный делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила, что Олимпиада -  соревнования спортсменов, а не стран, МОК вправе пригласить российских спортсменов на Игры, это прописано в олимпийской хартии.

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