По примеру теннисных федераций Международная боксерская ассоциация допустила к участию в соревнованиях российских спортсменов: на ЧМ в Индии они прошли в параде команд под национальным флагом.

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Новый раунд неспортивной борьбы против российского спорта. Прямо сейчас драма разыгрывается вокруг российских рапиристок. Польские власти отказали им в выдаче виз для поездки в Познань - на этап Кубка Мира, который является квалификационным турниром на Олимпиаду 2024 года. При этом всего несколько дней назад Международная федерация фехтования отменила санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. В абсурдной ситуации разбирался Константин Коковешников.

Попытка отменить российский спорт - вслед за культурой - сегодня всецело захватила умы западного истеблишмента. Тот факт, что в деле, где каждый ставит свои олимпийские рекорды, нельзя вводить коллективную ответственность, не смущает канадского министра спорта, которая пытается скрыться, только чтобы не отвечать на неудобные ей вопросы.

Даже в тех видах спорта, где россияне и белорусы по-прежнему выступают на равных с другими, сам факт их участия воспринимается некоторыми как нечто выходящее за грань. Так вышло с украинской теннисисткой Лесей Цуренко, которая пожаловалась на директора женской теннисной ассоциации Стива Саймона, поддержавшего перспективы возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду

«Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака, и я просто не смогла туда выйти», - заявила Цуренко.

Вразрез с принятым на Западе мейнстримом, во чтобы не стало не допустить участия на Олимпиаде спортсменов из Белоруссии и России, идет и мнение тренера сборной по гребле Польши - страны, которую уж точно нельзя назвать России дружественной.

«Я лично не против соревноваться с русскими и белорусами. Тем более, я ежедневно наблюдаю за участием игроков из этих стран в турнирах Большого шлема или Ассоциации теннисистов профессионалов. Мне как тренеру и спортсмену тоже не хотелось бы, чтобы кто‑то исключил меня из соревнований по каким‑то политическим мотивам. Тем более, карьера в спорте ограничена 10-15 годами», - отметил Томаш Крык, тренер сборной Польши по гребле на байдарках.

При этом официальная позиция польских властей - закрыть въезд в страну для участия в соревнований, даже если запрет для россиян и белорусов сняла Международная федерация фехтования. Официально это объясняют тем, что сейчас шенгенские визы гражданам нашей страны в принципе не выдают. За исключением некоторых случаев, в перечень которых участие в чемпионате не входит.

Опыт Уимблдона, который пригрозили лишить лицензии на проведений соревнований, после чего там разрешили участвовать в них теннисистам из Белоруссии и России - не указ министру спорта Великобритании. Не найдя поддержки в руководстве Международного олимпийского комитета, Люси Фрайзер обратилась с призывом надавить на МОК к спонсорам Олимпиады.

«Олимпиада - соревнования спортсменов, а не стран. МОК может сказать, ребята, страны, политики, мы можем в любой момент вам сказать, мы больше не соревнуемся под флагом, мы будем под нейтральным флагом. Вам не нравится - не приезжайте, а ваших спортсменов мы пригласим. И самое интересное, что в суд на них никто подать не сможет, потому что это один из первых пунктов олимпийской хартии», - подчеркнула Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международный делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Примеру теннисных федераций последовала Международная боксерская ассоциация, которая вопреки давлению крупнейших западных стран, допустила к участию в соревнованиях спортсменов из Белоруссии и России. Сегодня в Индии открылся Чемпионат мира, на котором они впервые прошли в параде команд под своим флагом.

Российские дзюдоисты о таком пока лишь могут мечтать. В прошлом года - из-за отстранения сборной - они уже пропустили чемпионат мира в Ташкенте.

«Спортсмены других стран в большинстве, 8 из 10 дут и хотят соперничать правильно. Отдельные люди есть, но в большинстве они ждут соперничества. Чтобы стать чемпионом, нужно соперничать с чемпионом», - подчеркнул Михаил Рахлин президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

Сделать все возможное, что от нее зависит, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде сегодня в очередной раз пообещала и мэр Парижа Анн Идальго, которая раньше занимала прямо противоположную точку зрения. Но она оказалась менее популярной, а потому была признана неправильной.