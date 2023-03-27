Кулемзин заявил о жертвах при обстреле Донецка 27 марта

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Калининский район Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны Украины утром 27 марта. По данным мэра города Алексея Кулемзина, имеются жертвы среди гражданского населения.

«По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района имеются жертвы», - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.

Глава города отметил, что данные о пострадавших уточняются.

По информации СЦКК ДНР, утро 27 марта началось для жителей Донецка с массированного обстрела. Так, в течение часа с 10.00 до 11.00 обрушилось 14 ракет из РСЗО. Произошло возгорание возле ДС «Дружба», были выбиты стекла в зданиях школы №95 и детского сада №129.

Ранее сообщалось, что украинские боевики намеренно бьют по жилым кварталам Донецка из реактивных систем залпового огня, зная, что на этой территории нет никаких военных объектов.