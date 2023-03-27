Кулемзин заявил о жертвах при обстреле Донецка 27 марта
Калининский район Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны Украины утром 27 марта. По данным мэра города Алексея Кулемзина, имеются жертвы среди гражданского населения.
«По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района имеются жертвы», - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.
Глава города отметил, что данные о пострадавших уточняются.
По информации СЦКК ДНР, утро 27 марта началось для жителей Донецка с массированного обстрела. Так, в течение часа с 10.00 до 11.00 обрушилось 14 ракет из РСЗО. Произошло возгорание возле ДС «Дружба», были выбиты стекла в зданиях школы №95 и детского сада №129.
Ранее сообщалось, что украинские боевики намеренно бьют по жилым кварталам Донецка из реактивных систем залпового огня, зная, что на этой территории нет никаких военных объектов.