Украинские националисты намеренно бьют по жилым кварталам города из реактивных систем залпового огня, накрывая огромные площади, на которых нет военных объектов, а только мирные жители.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

За минувшие сутки националисты выпустили по Киевскому району Донецка, по меньшей мере, 10 ракет из реактивных систем залпового огня. Несколько частных домов получили серьезные повреждения.

По счастливой случайности никто не погиб. Ольге очень повезло, ее вызвали на смену на работе. Один из осколков она нашла прямо у дивана, где обычно спит. Снаряд ударил в крышу дома.

«До сегодняшнего дня я своим друзьям и знакомым каждое утро отписывалась: живая, целая, не бомж. А теперь у меня одна буковка поменялась. Живая, целая, но бомж, потому что жить мне сейчас негде. Потому что крыша может сложиться в любой момент, ну и в доме оставаться нет никакой возможности. У меня никого нет, я всех похоронила. Украинская власть победила очередную вдову», - сказала жительница Донецка Ольга.

Пожарные успели потушить его квартиру до того, как огонь перекинется на соседнюю. Хозяин не торопится уезжать, хотя спасать почти ничего. Чистый и ухоженный двор. Играют дети, а за углом дыра в стене. Это третий дом в Киевском районе, в который попала украинская ракета.

«Здесь военных объектов нет. Сейчас мы здесь стоим, я ничего не боюсь, я уже привык. Но мне жалко, что целый дом, что люди страдают», - признался местный житель Иван Токмаков.

Под огнем оказался и Буденовский район. За последние недели это самый сильный обстрел. Киевскому режиму все реже удается бить по городу, но каждый раз бьют наверняка, из реактивных систем залпового огня, которые накрывают сразу большие площади.