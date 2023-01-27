В МИД РФ раскритиковали украинские марки с нацистской символикой

Мария Захарова рассказала, что во Львове выпустили марки, которые прославляют дивизию СС «Галичина».

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Во Львове выпустили почтовые марки с изображением нацистской формы, которые прославляют дивизию СС «Галичина». Изготовили их перед Днем памяти жертв Холокоста. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Выпущены марки, на которых изображены исторические персоналии дивизии СС "Галичина" в этой самой форме, которая была проклята и предана анафеме», - заявила Захарова.

Напомним, в сентябре прошлого года Шестой апелляционный суд Киева отменил решение о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской. С тех пор ее можно публично демонстрировать и распространять на всей территории Украины.

Отмены запрета символики «Галичины» добивался Институт национальной памяти, известный своими попытками переписать итоги Второй мировой войны и реабилитировать пособников нацизма.

Преступной организацией «Галичину» признал Нюрнбергский трибунал. Ее члены участвовали в карательных операциях и расправах над мирным населением во время Великой Отечественной войны.