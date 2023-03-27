Опубликовано видео удара вертолетов «Аллигатор» и Ми-28 по украинским боевикам
Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» по опорным пунктам и бронетехнике украинских боевиков. Досталось и живой силе врага.
«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В МО РФ добавили, что армейская авиация в ходе спецоперации сопровождает колонны, громит бронетехнику неприятеля, доставляет десант, военные грузы, а также оказывает авиаподдержку подразделениям на земле, выполняющим боевые задачи.
Ранее в Минобороны России показали видео с бронегруппой ВДВ, которая уничтожает пехоту противника и его наблюдательные пункты.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.