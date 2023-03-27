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Боевое знамя вручили гвардейскому штурмовому авиаполку в Забайкалье

10:57 27.03.2023
Почетное наименование «гвардейский» присвоено отдельному штурмовому авиационному полку указом президента РФ Владимира Путина. По этому случаю состоялась торжественная церемония.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Забайкалье 266-му штурмовому авиационном полку Восточного военного округа (ВВО) вручили Георгиевское знамя, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Церемония прошла в связи с присвоением почетного наименования «гвардейский» 9 марта указом президента РФ Владимира Путина.

В штабе авиачасти состоялась церемония крепления навершия и георгиевских лент. Дальше замкомандующего армией ВВС и ПВО военного округа Владимир Куликов передал знамя командиру соединения. После церемонии собравшиеся возложили цветы к памятным знакам и монументам.

В феврале единственный в нашей стране отдельный поисковый батальон Западного военного округа получил современное Боевое знамя воинской части. Церемонии предшествовали прибивка знамени к древку и его освящение. Боевое знамя как символ и воинская реликвия вручается от имени президента РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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