Отдельный поисковый батальон ЗВО получил Боевое знамя

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Единственный в России отдельный поисковый батальон Западного военного округа получил современное Боевое знамя воинской части. Церемония вручения прошла в Ленинградской области.

«Знамя состоит из древка, навершия и полотнища. На полотнище изображена эмблема поискового батальона», - рассказал начальник штаба 90-го отдельного специального поискового батальона Александр Кожунов.

Церемонии предшествовала прибивка знамени к древку и его освящение, добавил он.

«Прибивка проводится специальным позолоченным молоточком, позолоченными гвоздиками к древку Боевого знамени. Гвоздики забиваются командным составом, от подполковника до рядового. Последним забивает гвоздь рядовой. После этого освящается Боевое знамя. Был батюшка из церкви. Боевое знамя освятили», - пояснил Кожунов.

Боевое знамя и грамоту президента командиру воинской части вручил начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин.

«Сегодня, в этот день, вручено знамя 90-му батальону, который на протяжении 16 лет сделал огромную работу. Подняли останки порядка 11 тысяч советских воинов, порядка 3,5 тысячи идентифицированы. Родственники узнали своих героев», - сказал Дудкин.

По его словам, обнаруженная коллекция артефактов поможет лучше узнать об истории боев, которые велись в годы Великой Отечественной войны.

На церемонии присутствовали помощник заместителя министра обороны РФ генерал-майор запаса Александр Кирилин, директор Департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших защитников Отечества генерал-майор запаса Валерий Кудинский, начальник военно-мемориальной службы ЗВО полковник Сергей Хижняк.

Боевое знамя как официальный символ и воинская реликвия, олицетворение чести, доблести, славы и боевых традиций вручается от имени президента РФ Владимира Путина.

Накануне в центре Курска в честь 80-летия освобождения города водрузили Красное знамя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов