Огонь по врагу ведется круглосуточно с расстояния от 15 до 28 километров.

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Боевые расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа нанесли сокрушительные удары по целям и позициям украинских националистов. Огонь ведется в круглосуточном режиме.

На одном из направлений спецоперации уничтожены десятки опорных пунктов противника и транспортных развязок, по которым поставлялось пополнение и боеприпасы к линии соприкосновения.

«Чаще всего работа ведется по укрепленным блиндажам, по технике и ангарам. Расстояние варьируется от 15 до 28 километров. Мой расчет поразил несколько ангаров с боеприпасами. Держимся друг за друга, все знают, что делать, мы сплоченная команда. Работаем круглосуточно и днем и ночью», - рассказал командир орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Малик».

Обстановка в районе боевых позиций неспокойная: мирные граждане подвергаются регулярным обстрелам боевиков. Ответный огонь по ним корректируют при помощи беспилотников, их же камеры фиксируют попадание. Между залпами проходит не более минуты. За это время работает наводчик, орудие заряжается, чтобы вновь ударить по вражеским позициям.

Ранее стало известно о том, что штурмовые группы десантников развивают наступление на позиции националистов в окрестностях Кременной. Их стремительное продвижение поддерживают расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С».

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.