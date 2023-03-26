Врачи в зоне СВО достали из военного часть мины

Военнослужащему удалось выжить после попадания в него неразорвавшейся части боеприпаса из миномета.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военным медикам удалось спасти военнослужащего, достав из его плеча хвостовую часть боеприпаса из миномета. Операция проходила в импровизированной операционной в нескольких километрах от линии соприкосновения. Уникальные кадры работы врачей показала программа. «Военная приемка».

Ранее Минобороны России показало, как проходила подготовка к операции по извлечению неразорвавшегося боеприпаса от гранатомета АГС, который застрял в теле бойца. Она прошла в госпитале имени Мандрыка. Тогда медикам пришлось надеть бронежилеты из-за опасности взрыва.

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