Овечкин стал четвертым в конкурсе на силу броска Матча звезд НХЛ

Вторая попытка россиянина оказалась успешной, шайба попала в цель со скоростью 95,5 мили в час.

© Фото: Danny Murphy, Icon Sportswire, Globallookpress

Капитан Washington Capitals Александр Овечкин занял четвертое место в соревновании на силу броска в рамках Матча звезд НХЛ. Хоккеист не попал в пустые ворота в одной из попыток. Об этом говорится на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Конкурс проходит в Санрайзе американского штата Флорида. Согласно правилам соревнования, каждый игрок имеет право на два броска. Первая попытка Александра Овечкина оказалась провальной - хоккеист промахнулся мимо ворот. Второй бросок оказался успешным и попал в цель со скоростью 95,5 мили в час.

На первом месте в конкурсе оказался Элиас Петтерсон из Vancouver Canucks с результатом 103,2 мили в час. Второе место с результатом 102,3 занял Расмус Далин из Buffalo Sabres. На третьем месте оказался Джош Моррисси из Winnipeg Jets (95,7).

Ранее Александр Овечкин довел общее число своих голов до 810, забив шайбу в ворота Philadelphia Flyers в матче регулярного чемпионата НХЛ. Тем самым российский спортсмен сократил расстояние от легендарного хоккеиста из Канады Уэйна Гретцки до 84 шайб.