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Военных медиков ЦВО наградили за проявленные в ходе спецоперации доблесть и героизм

06:50 26.03.2023
Военнослужащие женщины получили ведомственные награды - медали «За спасение погибавшего», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командование войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручило награды военным медицинским работникам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Церемония награждения прошла в тыловом районе зоны спецоперации.

Женщины-военнослужащие были награждены ведомственными наградами – медалями «За спасение погибавшего», медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Кроме наград, каждая получила по букету цветов от командования группировки. В ходе специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации сотни танкистов и артиллеристов Центрального военного округа за доблесть и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции были награждены государственными наградами.

А накануне военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты получили государственные награды за мужество из рук начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Бойцам вручили медали «Суворова», «За отвагу», а также ордена «За заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

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