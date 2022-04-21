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Си Цзиньпин обвинил менталитет холодной войны в подрыве безопасности на всей планете

Виктория Ивашечкина
05:55 21.04.2022
По словам председателя Китайской Народной Республики, политика грубой силы ставят под угрозу мир во всем мире.
Си Цзиньпин обвинил менталитет холодной войны в подрыве безопасности на всей планете
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны, гегемонизм, а также блоковая конфронтация подрывают мир и безопасность на всей планете в XXI веке.

«Весь мир плывет на одном корабле с общей судьбой, недопустимо пытаться выбросить какую-либо страну за борт», - отметил китайский политик в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань, передает РИА Новости.

По его словам, политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что для решения первопричин кризиса внутри Украины нужно учитывать интересы всех сторон в сфере безопасности. Китайский лидер также добавил, что мировое сообщество должно поддерживать диалог РФ и Украины. По словам политика, китайские власти всячески поддерживают прямые переговоры между Москвой и Киевом.

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