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Десантники показали, как отрабатывают штурм здания в тыловом районе зоны СВО

05:00 26.03.2023
Командир разведывательного подразделения Дмитрий рассказал, что на практических занятиях бойцы ВДВ оттачивают навыки ведения прицельного огня по условному противнику, работают в составе пары и группы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры подготовки штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке проходят под руководством инструкторов, получивших опыт в ходе спецоперации. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии боевого соприкосновения.

«На практических занятиях бойцы оттачивают навыки ведения прицельного огня по условному противнику, работают в составе пары, группы», - заявил командир разведывательного подразделения Дмитрий.

Особое внимание уделяется отработке ведения боевых действий в населенном пункте и штурме зданий, где десантники двигаются от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга. Одним из важнейших элементов подготовки для командиров взводов и рот является управление подразделением в бою. Каждый военнослужащий знал свою задачу и по команде командира четко и уверенно выполнял ее, что позволило успешно выполнить задачу подразделения.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры подготовки расчетов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Бойцы пусками ракет с временных и основных позиций уничтожили воздушные мишени, которые имитировали самолеты и вертолеты условного противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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