Армия Армия Армия

Расчеты ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10» показали, как готовятся в тылу зоны СВО

05:00 25.03.2023
Расчеты ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10» пусками ракет с временных и основных позиций уничтожили воздушные мишени, которые имитировали самолеты и вертолеты условного противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры подготовки расчетов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Десантники-зенитчики проходят подготовку под руководством опытных инструкторов, которые имеют опыт участия в спецоперации. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.

Бойцы зенитно-ракетных подразделений совершили марш на штатной технике в указанный район и осуществил прикрытие частей и подразделений одного из соединений ВДВ от средств воздушного нападения в ходе отражения наступления ближайших резервов условного противника. Зенитные подразделения также вышли на стартовые позиции, где приступили к дежурству по противовоздушной обороне и прикрытию военнослужащих, которые выполняли задачу по обороне указанного рубежа.

Расчеты ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10» пусками ракет с временных и основных позиций уничтожили воздушные мишени, имитировавшие самолеты и вертолеты «врага».

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы расчетов зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» Южного военного округа в зоне СВО. Благодаря действиям зенитчиков вражеские беспилотники уничтожаются до того, как успевают произвести разведку территории для корректировки огня артиллеристов либо сбросить боеприпасы. Вести стрельбу «Стрела-10» может как с места, так и в движении.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:21 В стране и мире
Defense News: ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A
17:56 В стране и мире
Макрон предложил главе ЕК фон дер Ляйен поехать с ним в Китай
00:55 В стране и мире
Reuters: в порту Антверпена уже год задержаны контейнеры со сталью для России
00:33 В стране и мире
Вучич спросил у руководства НАТО, кто дал право альянсу бомбить Югославию в 1999 году
00:00 Армия
Лейтенант Забываев заслонил своим танком пехоту и уничтожил технику боевиков в зоне СВО
Популярное
Видео
МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.