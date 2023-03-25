Расчеты ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10» показали, как готовятся в тылу зоны СВО

Расчеты ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10» пусками ракет с временных и основных позиций уничтожили воздушные мишени, которые имитировали самолеты и вертолеты условного противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры подготовки расчетов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Десантники-зенитчики проходят подготовку под руководством опытных инструкторов, которые имеют опыт участия в спецоперации. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.

Бойцы зенитно-ракетных подразделений совершили марш на штатной технике в указанный район и осуществил прикрытие частей и подразделений одного из соединений ВДВ от средств воздушного нападения в ходе отражения наступления ближайших резервов условного противника. Зенитные подразделения также вышли на стартовые позиции, где приступили к дежурству по противовоздушной обороне и прикрытию военнослужащих, которые выполняли задачу по обороне указанного рубежа.

Расчеты ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10» пусками ракет с временных и основных позиций уничтожили воздушные мишени, имитировавшие самолеты и вертолеты «врага».

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы расчетов зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» Южного военного округа в зоне СВО. Благодаря действиям зенитчиков вражеские беспилотники уничтожаются до того, как успевают произвести разведку территории для корректировки огня артиллеристов либо сбросить боеприпасы. Вести стрельбу «Стрела-10» может как с места, так и в движении.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.