Российские танкисты сорвали очередную попытку наступления боевиков на позиции ВС РФ

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Российские танкисты, используя данные разведки, уничтожили живую силу, военную технику и позиции вооруженных формирований украинских националистов, сорвав очередную попытку наступления радикалов на позиции Вооруженных сил РФ.

Экипажи вели боевую работу по позициям боевиков, применяя метод «танковой карусели». Это позволило вести повышенный темп стрельбы и поразить максимальное количество выявленных целей.

Подразделения выполняли огневые задачи из штатного вооружения бронемашин с использованием современной системы управления огнем как из закрытых позиций, так и с открытых позиций прямой наводкой. Корректировали огонь операторы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее бойцы расчета 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-С» показали, как разносят позиции боевиков в окрестностях Кременной. Бои под городом в ЛНР сейчас идут в режиме «нон-стоп», штурмовики планомерно выдавливают националистов из леса. Артиллерии в этой работе отведена особая роль, пока работают они, боевики киевского режима не могут и головы поднять, благодаря их уверенным действиям наступление не останавливается.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.