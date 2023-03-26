Армия Армия Армия

Российские танкисты сорвали очередную попытку наступления боевиков на позиции ВС РФ

06:05 26.03.2023
Танковые экипажи ЮВО вели боевую работу по технике и позициям украинских националистов, применяя метод «танковой карусели».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Российские танкисты, используя данные разведки, уничтожили живую силу, военную технику и позиции вооруженных формирований украинских националистов, сорвав очередную попытку наступления радикалов на позиции Вооруженных сил РФ.

Экипажи вели боевую работу по позициям боевиков, применяя метод «танковой карусели». Это позволило вести повышенный темп стрельбы и поразить максимальное количество выявленных целей.

Подразделения выполняли огневые задачи из штатного вооружения бронемашин с использованием современной системы управления огнем как из закрытых позиций, так и с открытых позиций прямой наводкой. Корректировали огонь операторы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее бойцы расчета 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-С» показали, как разносят позиции боевиков в окрестностях Кременной. Бои под городом в ЛНР сейчас идут в режиме «нон-стоп», штурмовики планомерно выдавливают националистов из леса. Артиллерии в этой работе отведена особая роль, пока работают они, боевики киевского режима не могут и головы поднять, благодаря их уверенным действиям наступление не останавливается.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:24 В стране и мире
Киссинджер: вторая холодная война будет опаснее первой
05:36 В стране и мире
Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем в пользу Китая
02:42 В стране и мире
Олланд заявил, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь
22:21 В стране и мире
Видео
«У нас их сотни тысяч»: Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки снарядов с ураном
20:55 В стране и мире
Видео
Путин: правда о взрывах на «Северных потоках» когда-нибудь вскроется
Популярное
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.