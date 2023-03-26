Председатель ВСС: Папа Римский выступил за скорейшее начало переговоров по Украине

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Папа Римский Франциск придерживается мнения, что переговоры между Россией, Украиной и странами Запада станут наилучшим выходом для всех сторон конфликта. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с понтификом.

«Папа и сейчас подтверждает свою приверженность мирным переговорам между Россией, Украиной и Западом. Считает, что нет никакой другой альтернативы переговорам», - передает его слова РИА Новости.

Севастьянов, ссылаясь на понтифика, отметил, что рано или поздно стороны сядут за стол переговоров, однако «после еще больших разрушений, смертей и человеческого горя».

Ранее Папа Римский Франциск заявил о своей готовности встретиться и с президентом России Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским с целью урегулирования конфликта на Украине. Он также напомнил, что хотел встретиться с Путиным еще в прошлом году. Для этого Франциск пешком пришел в посольство РФ при Святом престоле, чтобы договориться о встрече с лидером России. При этом понтифик несколько раз созванивался по видеосвязи с Главой Русской Православной Церкви Патриархом Кириллом.