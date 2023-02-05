Папа Римский заявил о желании встретиться с президентами России и Украины

Он хотел встретиться с Путиным еще в прошлом году, но тогда не нашлось свободного времени для переговоров.

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Папа Римский Франциск заявил о своей готовности встретиться и с президентом России Владимиром Путиным, и с Зеленским с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил он журналистам на борту самолета по возвращении из апостольской поездки в ДР Конго и Южный Судан.

«Я открыт к тому, чтобы встретиться с обоими президентами Украины и России. В Киев я не поехал, потому что в тот момент поехать не было возможности», - заявил понтифик.

Он также напомнил, что хотел встретиться с Путиным еще в прошлом году. Для этого Франциск пешком пришел в посольство РФ при Святом престоле, чтобы договориться о встрече с лидером России.

«Я хотел поехать в Москву поговорить с Путиным, и там вроде было маленькое окошко, потом министр Лавров сказал: "Посмотрим, потом"», - приводит слова Франциска издание Corriere della Sera.

Киевские власти уже не раз приглашали Папу Римского Франциска на Украину, однако он так и не поехал из-за сложившихся условий. При этом понтифик несколько раз созванивался по видеосвязи с Главой Русской Православной Церкви Патриархом Кириллом. Главной темой разговоров стало проведение спецоперации на Украине, в ходе одного из них Франциск признался, что ничего не понимает, но надеется на скорое урегулирование конфликта.

В ноябре прошлого года Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам. В РПЦ тоже неоднократно заявляли, что религия может стать ключом к ведению мирных переговоров. Поскольку именно православное христианство объединяет народы испокон. Однако массовые гонения на УПЦ на Украине мешают диалогу.