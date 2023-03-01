ВС Тайваня зафиксировали 25 самолетов и 3 корабля КНР в районе острова

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По данным Министерства обороны Тайваня, утром в среду 1 марта в районе острова были замечены боевые корабли и авиация КНР.

«Сегодня по состоянию на 06:00 около Тайваня были обнаружены 25 самолетов и 3 корабля НОАК», - приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства Тайваня.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны Тайваня зафиксировали в приграничном воздушном пространстве 19 многоцелевых истребителей J-10 НОАК.

В ответ на приближение ВС Китая к границам острова власти Тайваня привели авиацию, ВМС и систему ПВО в состоянии повышенной боевой готовности и «следят за ситуацией».

Напомним, что отношения Китая и Тайваня обострились в августе 2022 года после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. КНР провел масштабные учения в Тайваньском проливе, из-за которых остров оказался в блокаде на несколько дней.