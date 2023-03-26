В Москве водитель такси сбил на остановке мужчину
В Москве на Боровском шоссе машина такси выехала на тротуар и сбила стоявшего на остановке мужчину. Авария произошла сегодня вечером в Солнцево. Пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу.
За рулем автомобиля находился 37-летний водитель, сообщили в прокуратуре Москвы. По факту дорожно-транспортного происшествия сейчас проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства ДТП.
«Действия виновного лица будут квалифицированы с учетом экспертной оценки тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего», - отметили в ведомстве.
Напомним, 2 ноября на улице 1905 года произошла страшная авария. Водитель такси подъехал ко входу в метро и остановился за автобусом. После того как в машину села пассажирка, грузовик на скорости врезался в легковушку и раздавил ее.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека - 30-летний водитель такси и 37-летняя пассажирка.