Позывной «Донбасс» рассказал, как расчет «Гиацинта-Б» сокрушает позиции боевиков в зоне СВО

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов буксируемых пушек«Гиацинт-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты 152-миллиметровых пушек наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии вооруженных формирований украинских националистов, удаленным от линии боевого соприкосновения, а также по укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам радикалов.

«Многие могут работать как заряжающие, наводчики, и считать уже многие, как командир, умеют. Поэтому взаимозаменяемы на 100%. Работаем по технике, укреплениям, живой силе. В чем помощь в конкретный момент необходима нашей пехоте в первую очередь, по тем и работаем», - сказал командир орудия с позывным «Донбасс».

Поражение целей контролируют операторы беспилотных летательных аппаратов. Для защиты от вражеских БПЛА российские артиллеристы активно используют антидроновые ружья, которые способны блокировать работу коптеров противника.

Ранее расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» одного из соединений Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные позиции украинских националистов в зоне спецоперации. Врага вскрыла разведка, засекла передвижение радикалов киевского режима с воздуха. После этого информацию передали на командный пункт, где приняли решение об уничтожении неприятеля.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.