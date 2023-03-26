Глава РФС Дюков заявил, что решение об участии России в азиатском чемпионате примут в апреле

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Решение об участии сборной России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) примут в апреле. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола существует. Что касается участия в турнире CAFA, то окончательное решение еще не принято, оно будет в апреле», - цитирует его РИА Новости.

Дюков пояснил, что по вопросу создана рабочая группа с участием FIFA и UEFA, в рамках которой уже прошло несколько встреч.

Ранее о том, что сборная России в июне примет участие в чемпионате CAFA заявили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана. В РФС, в свою очередь, уточнили, что возможность и условия участия пока находятся на стадии обсуждения. В чемпионате принимают участие Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Кыргызстан и Афганистан.