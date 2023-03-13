Сборная РФ по футболу примет участие в чемпионате Центральной Азии

Чемпионат пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня.

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Сборная Российской Федерации в июне примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Как передает ТАСС, в этом чемпионате также примут участие страны - члены этой ассоциации. Это Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Кыргызстан и Афганистан, сообщили в пресс-службе. Сообщается, что организаторы чемпионата также собираются пригласить одну из азиатских сборных.

В пресс-службе добавили, что в ходе чемпионата восемь команд будут разделены на две группы по четыре команды в каждой. Каждая сборная проведет минимум три матча. Чемпионат пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Ранее Артем Дзюба вошел в историю как футболист, который забил больше 150 голов в Российской премьер-лиге. Записать себя в историю РПЛ российскому футболисту позволили три забитых гола во время матча «Локомотива» с ФК «Ростов».