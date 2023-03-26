Мирный атом, спутники и IT: как Россия и Африка развивают сотрудничество вопреки недовольству Запада

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Запад надо призвать к выплате компенсации странам Африки за эпоху колониализма, заявила на минувшей неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что страны, которые веками грабили природные богатства континента и уничтожали африканские народы ради своей прибыли, не торопятся признать свою вину. Заявления Матвиенко сделала на парламентской конференции «Россия - Африка» - подготовительном мероприятии в преддверии большого июльского саммита.

Африка сейчас - это еще один полюс нового многополярного мира. С большинством стран континента у России традиционно прекрасные отношения. В нынешней напряженной обстановке эти страны, несмотря на серьезное давление, остаются нейтральными, не присоединяются к американским или европейским санкциям, продолжают развивать экономические и политические контакты с Россией.

Какие перспективы открываются для РФ в процессе сотрудничества с черным континентом и зачем российским вузам студенты из Африки - в сюжете Дарьи Сенниковой для программы «Главное с Ольгой Беловой».