Посол Озеров рассказал, как США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с РФ

Также Олег Озеров напомнил об угрозе главы минфина США быстро и решительно отреагировать на нарушение антироссийских санкций.

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Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Озеров заявил, что делегации из США, Канады и Европейского союза накануне саммита «Россия - Африка» требуют от африканских лидеров чуть ли не разорвать контакты с Москвой.

«Очень много примеров такого рода. Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а так же из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», - сказал Озеров в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем дипломат напомнил о высказываниях главы минфина США Джанет Йеллен по поводу антироссийских санкций во время африканского турне. Озеров указал на то, что Йеллен угрожала быстро и решительно отреагировать на эти ограничительные меры.

Ранее Министерство финансов и Министерство иностранных дел России предложили идею о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными государствами.