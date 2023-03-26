ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

По данным Минобороны России, всего с начала проведения СВО российские военнослужащие уничтожили 225 вертолетов врага.

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ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.



Как уточняется, российская истребительная авиация сбила борт в районе населенного пункта Димитров.



По данным МО, в общей сложности с начала специальной военной операции по защите Донбасса ВС РФ уничтожили 225 вражеских вертолетов.

Накануне стало известно, что экипажам вертолетов Ми-35 и Ми-24 удалось поразить критически важные объекты противника на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.