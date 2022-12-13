В Конгрессе США предложили запретить TikTok из соображений нацбезопасности

Законопроекты о запрете соцсети внесены одновременно в верхнюю и нижнюю палаты Конгресса США.

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В Конгрессе США обсуждается запрет социальной сети TikTok. Соответствующие законопроекты внесены на рассмотрение в верхнюю и нижнюю палаты американского парламента. Свидетельствующий об этом документ опубликовал на своем сайте сенатор от республиканцев Марко Рубио.

Республиканец и его коллеги, конгрессмены Майк Галлахер и Раджа Кришнамурти, таким образом намерены защитить американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств. Авторы законопроекта о запрете TikTok считают, что с помощью соцсети другие страны способны контролировать население США. Речь идет в первую очередь о Китае, который якобы ежедневно собирает данные о десятках миллионов американцев.

«Контролировать американцев или вести наблюдение за ними, собирать о них важные сведения, осуществлять кампании по оказанию влияния, распространять пропаганду, вводить цензуру», - рассказали, на что способны другие страны с помощью TikTok, конгрессмены.

Ранее была опубликована внутренняя переписка сотрудников Twitter, которые заблокировали аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Чтобы подвергнуть неугодного политика цензуре, им пришлось искусственно выдумать повод, поскольку бывший глава Белого дома не нарушал никаких правил соцсети.