Киев заявил о помощи танками и самолетами от Северной Македонии

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония оказала военную поддержку Киеву. Речь идет о передаче Киеву танков и самолетов.

«Северная Македония подставила плечо в виде танков и самолетов», - цитирует сообщение Подоляка РИА Новости.

По информации СМИ, власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были приобретены у Киева в 2001 году для использования в конфликте с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты не использовались с 2004 года и были подготовлены к продаже.

Напомним, что Северная Македония входит в список стран, которые совершают в отношении РФ недружественные действия.