Врач Кадер Салем Ахмед заявил, что снаряды с ураном могут привести к онкологии
Использование боеприпасов с обедненном ураном может нанести вред не только людям, но еще и окружающей среде. Об этом заявил врач-онколог Абдель Кадер Салем Ахмед. Он привел в пример послевоенный Ирак, где число случаев раковых заболеваний у детей выросло в разы.
«И почва, и вода — все подвержено их воздействию. И это, безусловно, может приводить к увеличению числа случаев рака», - цитируют «Известия» слова врача.
При этом он отметил, что нет документальных доказательств, что случаи рака непосредственно зависят от применения данного вида оружия. Но радиоактивная составляющая обедненного урана сохраняется в окружающей среде на много лет.
Напомним, на этой неделе стало известно, что Великобритания намерена передать Украине снаряды с обедненным ураном. В ответ Владимир Путин заявил, что РФ будет вынуждена реагировать на эти поставки.
Накануне российский президент сообщил о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Поводом для этого стало решение Соединенного Королевства.