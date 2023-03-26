«У меня была истерика»: девушка из Донецка вспомнила, как бои в родном городе лишили ее детства

Впоследствии девочку отдали в украинскую школу, где над ней начали издеваться сверстники.

© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Жительница Донецка Мария Киселева в беседе с «360» рассказала, как лишилась детства, когда в 2014 начались события на Украине.

Ей было 12 лет, когда она узнала, что такое истребительная авиация и какой звук раздается, когда обстреливают ракетами. Тогда девочка не понимала, что происходит.

«Мама начала запрещать мне выходить на улицу. Я постоянно сидела дома, даже с друзьями. Слышали странные звуки - взрывы в аэропорту», - поделилась воспоминаниями она.

Девушка отметила, что взрослые ей не сразу объяснили, что происходит, а потом уже начали убеждать, что скоро все будет хорошо.

В конце июня 2014 года мама Марии начала убеждать семью в том, что нужно покинуть Донецк.

«Они все еще убеждали, что это закончится максимум через месяц и мы уедем ненадолго, но тогда у меня уже начали закрадываться сомнения», - сказала она.

В конечном итоге она вместе с бабушкой отправилась в Черниговскую область, мама приехала к ним позже.

«Тяжело было уезжать от мамы и из Донецка, всегда любила этот город и была к нему привязана. У меня была истерика», - призналась Мария.

В Черниговской области девочка жила в небольшом доме у родственников. Там Марию отдали в украинскую школу, где к ребенку из Донецка относились плохо. Сверстники обижали ее и упрекали в том, что она виновата в происходящих событиях.

Ранее «Звезда» в рамках проекта «Материалы следствия» рассказывала, как украинские националисты в Зугрэсе ДНР обстреляли детский пляж и превратили его в кладбище в августе 2014 года.