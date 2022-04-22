Материалы следствия: как украинские силовики расстреливали из «Смерча» детей на пляже в Зугрэсе

Националисты стреляли прицельно из реактивной системы залпового огня. На месте погибли 13 человек, в том числе двое детей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

За один день украинские силовики обстреляли стадион, школу, жилые дома и даже детский пляж города Зугрэс в Донбассе. Погибли мирные жители, в том числе дети. Это произошло в августе 2014 года. Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

13 августа 2014 года донбасский Зугрэс стал мишенью для ВСУ. Под обстрел попал детский пляж. В это время там отдыхали целыми семьями. Пляж распахали кассетными бомбами, на которых националисты цинично написали «Все лучшее – детям».

Стреляли прицельно из реактивной системы залпового огня «Смерч». На месте погибли 13 человек, в том числе двое детей. По воспоминаниям местного жителя Игоря, он чудом избежал смерти, решив остаться дома.

«Огромный взрыв...Выбежал, смотрю – моя мама с самой младшей сестрой вся в крови заходит в подвал. Я туда к ним, спрашиваю, что случилось, где отец, где Аня? Их нет», - поделился воспоминаниями того страшного дня.

Под обстрел попали стадион, школа, жилые дома. В тот кровавый день украинского беспредела ранения получили около 40 человек.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.