Матыцин раскритиковал Карпина за безразличие к своей работе

Валерий Карпин ранее заявил, что не держится за место в сборной.

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Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал главного тренера сборной страны по футболу Валерия Карпина за его отношение к своей работе. Ранее тот заявил, что «не держится» за место в сборной.

Матыцин отметил, что тренер служит авторитетом и ролевой моделью поведения, он дает настрой спортсменам и болельщикам, а выражение безразличия в спорте - это «дорога в никуда».

«Надо четко определиться: ты с нами - командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», - цитирует министра ТАСС.

На пресс-конференции 26 марта Карпин заявил, что «не держится» за место в сборной, как и в «Ростове», но при этом работа ему нравится.

Карпин возглавил сборную летом 2021 года. В марте 2022-го Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольный ассоциаций (UEFA) отстранили сборные и клубы РФ от участия в международных соревнованиях. Ранее российская команда сыграла в ничью со сборной Ирана.