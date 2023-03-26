МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным

Глава МИД КНР Цинь Ган отметил, что удалось обсудить очень важные вопросы.

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Переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были очень успешными и результативными. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Он отметил, что главам двух государств удалось заключить много соглашений.

«Обсуждались важные вопросы, касающиеся двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе и на всей планете», - сказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Напомним, недавно состоялся государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Китайский лидер провел серию встреч и переговоров с президентом Владимиром Путиным и членами российского правительства.

Стороны условились укреплять стратегическое сотрудничество и вместе строить миропорядок, основанный на уважении международного права. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин согласовали план развития сотрудничества до 2030 года. Это касается торговли, инноваций, энергетики, логистики и других важнейших сфер.