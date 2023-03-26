На Украине заявили, что в 2023 году готовы заплатить $3 миллиарда долга перед МВФ

По словам депутата Верховной рады, долги перед фондом будут погашаться и обслуживаться.

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В текущем году Украина намерена заплатить перед Международным валютным фондом долг в размере трех миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева пишет RT.

«Меморандум с МВФ был одобрен правительством в пятницу, делаем все, чтобы 4-летняя программа с МВФ появилась до конца месяца», - добавил депутат.

Напомним, в минувшую среду стало известно, что МВФ и Киев достигли соглашения по кредитной программе сроком на четыре года. Ее сумма составит 15,6 миллиарда долларов.

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти рассчитывают получить первый транш от Международного валютного фонда уже в первом-втором кварталах текущего года.