МВФ и Украина договорились о кредитной программе на сумму 15,6 млрд долларов

Теперь решение должен подтвердить совет фонда, который в ближайшие недели озвучит свою позицию.

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Международный валютный фонд и Киев достигли соглашения по кредитной программе сроком на четыре года, сумма которой составит 15,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении МВФ.

Отмечается, что совет фонда должен утвердить принятое решение, в ближайшие недели он озвучит свою позицию.

В феврале этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти рассчитывают получить первый транш от МВФ уже в первом-втором кварталах 2023 года.

Ранее стало известно, что Европейский союз перевел официальному Киеву очередной финансовый транш в €1,5 млрд. Деньги перечислены в рамках программы макрофинансовой помощи Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.