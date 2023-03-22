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МВФ и Украина договорились о кредитной программе на сумму 15,6 млрд долларов

Максим Крюков
01:14 22.03.2023
Теперь решение должен подтвердить совет фонда, который в ближайшие недели озвучит свою позицию.
МВФ и Украина договорились о кредитной программе на сумму 15,6 млрд долларов
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Международный валютный фонд и Киев достигли соглашения по кредитной программе сроком на четыре года, сумма которой составит 15,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении МВФ.

Отмечается, что совет фонда должен утвердить принятое решение, в ближайшие недели он озвучит свою позицию.

В феврале этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти рассчитывают получить первый транш от МВФ уже в первом-втором кварталах 2023 года.

Ранее стало известно, что Европейский союз перевел официальному Киеву очередной финансовый транш в €1,5 млрд. Деньги перечислены в рамках программы макрофинансовой помощи Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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