Вступили в силу поправки, касающиеся проезда перекрестка с круговым движением

Теперь водитель обязан уступить дорогу, въезжая на такой перекресток, если он движется по дороге, не являющейся главной.

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С 1 марта в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения. Они коснулись проезда перекрестков с круговым движением.

Теперь водитель обязан уступить дорогу при въезде на такой перекресток, если он движется по второстепенной дороге. Таким образом, в силу вступили поправки в некоторые акты Правительства РФ от 6 октября 2022 года №1769.

«Пункт 13.11 изложить в следующей редакции: "13.11. При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку"», - гласит Постановление Правительства РФ.