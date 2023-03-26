Политолог Коктыш назвал месседжем для Запада размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии

Накануне стало известно, что на территории Белоруссии к 1 июля построят хранилище тактического ядерного оружия РФ.

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Размещение ядерного оружия в Белоруссии - это явный ответ Москвы на заявление Британии о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

По словам эксперта, в сущности боеприпасы, которые Лондон направляет киевскому режиму, являются одним из вариантов ядерного оружия.

Он добавил, что размещение ядерного оружия в непосредственной близости от зоны СВО дает четкий сигнал, что РФ есть, чем ответить.

«Определенные умные головы, которые умеют читать...на Западе этот месседж вполне услышат», - сказал Коктяш.

Накануне стало известно, что в Белоруссии построят хранилище тактического ядерного оружия РФ к 1 июля.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, заявление Британии о поставках Украине вооружения с обедненным ураном стало поводом для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин также сообщил, что Москва передала Минску комплекс «Искандер», который также может служить носителем ядерного оружия.