Орландо Блум впервые с 2016 года приехал на Украину

Он побывал в детском центре, который поддерживает фонд ЮНИСЕФ.

© Фото: orlandobloom, Instagram*

Британский актер, звезда многих голливудских фильмов Орландо Блум приехал на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

Он обратил внимание на то, что оказался на Украине впервые с 2016 года. Актер пообщался с детьми в центре, который поддерживает фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ.

«Сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре "Спильно", поддерживаемом ЮНИСЕФ», - написал актер, выложил несколько с детьми.

Следует отметить, что Орландо Блум является послом доброй воли ЮНИСЕФ. В марте 2022 года он приезжал в Молдавию, где встречался с семьями украинских беженцев.

В ноябре прошлого года американский актер Шон Пенн побывал в Киеве, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Пенн уже несколько раз побывал на Украине после того, как началась спецоперация. Как утверждается, он снимает документальный фильм.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.