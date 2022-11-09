Актер Шон Пенн вручил Зеленскому «Оскар»

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Американский актер Шон Пенн вручил «Оскар» украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Недавно он посетил бывшего комика и отдал ему статуэтку в знак поддержки.

В ответ Зеленский наградил актера орденом «За заслуги». Таких наград голливудским знаменитостям за последние месяцы в Киеве раздали немало. Про обретенный «Оскар» президент тут же рассказал в соцсетях.

Однако пользователи не оценили новость. В Великобритании читатели «Дейли мейл» отметили, что Пенн просто использует украинского президента для собственной рекламы. Также они предположили, что статуэтка скоро будет продана с молотка, потому что Киев постоянно говорит о нехватке денежных средств и просит выделить новую помощь. Помимо этого, читатели отметили, что, судя по количеству принимаемых гостей, Зеленский сейчас находится в самом безопасном месте на свете.

Ранее президент США Джо Байден предупредил Зеленского, что тот может не получить денег, если продолжит жаловаться. Он отметил, что у украинского лидера могут возникнуть сложности с получением новой помощи, если он покажется конгрессу неблагодарным.