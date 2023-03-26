Путин: западную технику на Украине перевозят скрытно, по ночам

Такая цель у российских военнослужащих есть, то, что удается достать - достают, заявил глава государства.

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, из-за чего поставки военной техники, которую Киеву отправляют страны Запада, не всегда удается пресечь на дальних подступах.

Глава государства объяснил, что техника до линии боевого соприкосновения перевозится скрытно, по ночам.

«Что-то удается сделать нашим военным, а что-то нет...То, что удается достать, достаем. Но такая цель, конечно, есть», - сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер обратил внимание на то, что ни у кого не должна закрасться мысль, что российская сторона относится к этому «спустя рукава».

Ранее испанская газета El Pais писала, что президент Украины Владимир Зеленский молил лидеров стран Европейского союза о том, что они увеличили поставки оружия киевскому режиму. Утверждалось, что он просил об этом во время саммите в Брюсселе.