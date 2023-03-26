El Pais: Зеленский умолял европейских лидеров дать ему больше оружия

Испанские журналисты рассказали о жалобах президента Украины Владимира Зеленского на то, что западного оружия не хватает для ведения наступательных действий.

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Украинский президент Владимир Зеленский умолял европейских лидеров нарастить оружейные поставки на саммите в Брюсселе. Об этом пишет испанская газета El País.

«Президент Украины Владимир Зеленский умолял лидеров стран ЕС во время европейского саммита ускорить и увеличить поставки военной техники <...> Украинский президент описал лидерам ЕС "разрушительную" ситуацию», - пишет издание.

Журналисты отмечают, что на втором году спецоперации темпы европейской помощи официальному Киеву стали падать, а возможности националистов серьезно ограничены. Все чаще украинские власти высказывают недовольство задержками в поставках, которые позволяют сопротивляться, но не наступать. Тем временем, санкционный потенциал Евросоюза давно истек, считает El País.

Ранее лидеры стран ЕС поддержали план по ускоренной передаче Киеву артиллерийских боеприпасов и ракет. На первом этапе боеприпасы отправят прямо со складов, не дожидаясь их производства.