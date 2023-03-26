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Путин сравнил идею «глобального НАТО» со странами оси времен Второй мировой войны

Ян Брацкий
11:06 26.03.2023
Российский лидер напомнил о планах Североатлантического альянса развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Путин сравнил идею «глобального НАТО» со странами оси времен Второй мировой войны
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Владимир Путин заявил, что глобальный Запад выстраивает ось наподобие блока фашисткой Германии и милитаристской Японии. Об этом глава государства сказал в интервью ведущим российским СМИ.

Путин напомнил о стремлении Североатлантического альянса выстроить глобальное НАТО за счет включения в него все новых регионов.

«Именно поэтому западные аналитики отмечают, что Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана еще в 30-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии, а также в милитаристской Японии», - сказал Путин.

Говоря о глобальном характере политики НАТО, президент оценил недавно опубликованную концепцию развития блока.

«Там прямо написано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона <...> Объявляют о том, что будут создавать глобальное НАТО», - добавил президент.

Сближение Москвы и Пекина Владимир Путин, напротив, назвал открытым сотрудничеством в военно-технической сфере. По словам российского лидера, диалог двух стран прозрачен, в нем нет ничего секретного. Россия и Китай не создают военного союза, в отличии от Запада, который делает это постоянно, сказал президент.

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