Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

Президент отметил, что показанный рост - плоды работы российских медицинских работников, проявивших в борьбе с тяжелейшей эпидемией высокий профессионализм и самоотверженность.

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Президент России Путин заявил, что средняя продожительность жизни в России превысила 73 года.

«По итогам второго квартала этого года смертность, слава Богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года - допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года», - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент отметил, что все это - плоды работы российских медицинских работников, проявивших в борьбе с тяжелейшей эпидемией высокий профессионализм и самоотверженность.

В то же время, отметив хороший результат, Владимир Путин подчеркнул, что важно устойчиво двигаться к поставленной ранее цели - росту средней продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году.

Ранее в Кремле сообщили о приказе Путина для Вооруженных сил России избегать ущерба гражданским на Украине.