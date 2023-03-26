По букве закона: как не попасть на уловки сотрудников ГИБДД при проверке на промилле
Находчивости некоторых нижегородских сотрудников ГИБДД можно только позавидовать. Один из инспекторов умудрился проверить водителя на алкогольное опьянение при помощи обычного, кнопочного мобильного телефона. Только пересмотрев запись с регистратора, человек понял, что это был обычный телефон, а не какой-то модный аппарат проверки на промилле. Есть случаи, когда человеку говорят, что он пьян, но на деле трезв.
Вчера Дмитрий Литвинов - водитель с 15-летним стажем без единого ДТП. Сегодня - пешеход. Инспектор ГИБДД остановил его по пути на работу для формальной проверки. Промилле правоохранитель определял без помощи алкотестера.
«За рукой телефона, конечно, этого кнопочного мне не разглядеть. С моей стороны как это было. Да плюс еще фуражка, и напротив солнца меня поставил», - вспоминает Дмитрий Литвинов.
Вместо специального устройства инспектор использовал сотовый. Водитель заметил это только потом - благодаря видеорегистратору. После провала этого теста Дмитрию предложили пройти медицинское освидетельствование.
«Стоял в том же туалете, полностью меня раздел, обсмотрел, руками облазил. Стоял смотрел, как я это делаю, у меня действительно не получалось», - сказал Дмитрий.
Помимо очевидного волнения в подобной ситуации, свою роль сыграла проблема со здоровьем. На руках - документ, подтверждающий мочекаменную болезнь. Из-за нее Дмитрий не прошел медосвидетельствование, но по глупости подписал отказ. Осознав ошибку, запросил для суда запись с камер видеонаблюдения.
«Устройство видеофиксации устанавливалось с целью внутреннего контроля и имеет небольшой объем оперативной памяти, поэтому предоставить запись медицинского освидетельствования не предоставляется возможным», - ответили в Минздраве.
Те, кто попадается на такие уловки, зачастую просто не знают, как выглядит алкотестер. Так же некоторые недобросовестные сотрудники ГИБДД могут надавить на неосведомленных водителей и принудить к отказу от медосвидетельствования.
Еще одна спорная ситуация произошла с отцом четверых детей Александром Надточевым из Ростовской области. Взмах жезла, подозрение в опьянении, отрицательный результат алкотестера, наркологический диспансер. И подпись в отказе от освидетельствования, которую, по его словам, его убедил поставить инспектор.
«Говорю: у меня остеохондроз шеи, пью обезболивающее. Ты знаешь, что могут показать таблетки. Тебя поставят на учет везде, ведь таблетки и обезболивающие везде показывает», - сказал Александр Надточев.
Александр принимает лекарство, которое содержит опасные для анализа вещества. В некоторых препаратах действительно содержатся, например, барбитураты - обнаружение их при сдаче анализов - это априори лишение прав до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.
И здесь каждому необходимо помнить, что прием лекарственных средств не освобождает от ответственности. Однако юрист, занимающийся делом многодетного отца, нашел ошибки в протоколе и планирует обжаловать решение суда. После подписания отказа от медосвидетельствоания сохраняют права единицы.
«Они верят, они доверяют сотруднику, пусть то правоохранительные органы, суд, другая какая-либо государственная структура. Они верят, особенно когда человек идет на встречу и говорит, как надо сделать лучше. Кажется, складываются хорошие взаимоотношения, и ты не думаешь, что тебя могут так обмануть или подставить», - заявила юрист, судебный эксперт Мария Головина.
За чистую монету слова инспектора принял еще один автомобилист из Нижегородской области. Водительское удостоверение у Владислава недавно. Сотрудники остановили на посту. Тест показал превышение нормы. В таких случаях, если водитель уверен в своей чистоте, надо требовать документ о поверке прибора и ехать сдавать анализы. После слов инспектора Владислав подписал отказ.
«У тебя по-любому что-то покажет. Ты автоматически встаешь на учет. Сейчас мы забираем твою машину на штраф-стоянку. Передаем данные на работу. С работы тебя, соответственно, скорее всего, уволят. Зачем тебе это надо? Подписывай лучше давай отказ». - рассказал Владислав Пачин.
Съемочная группа «Звезды» написала запрос в ГИБДД по Нижегородской области по всем случаям злоупотреблений . Ответ пришел достаточно лаконичный.
«Полиция проводит проверку информации, озвученной гражданами в СМИ», - заявила старший референт ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области Екатерина Шишканова.
По мнению автоэкспертов, водителю необходимо знать свои права и при спорных ситуациях руководствоваться буквой закона.
«Он должен знать свои права. И водитель не может сказать, что я их не знаю. Потому что тогда он не учился в автошколе надлежащим образом, и водительское удостоверение у него нужно забрать», - сказал автоюрист, автоэксперт Сергей Кузин.
Шансы доказать свою чистоту после отказа от медосвидетельствования практически ничтожны. Поэтому главный совет водителям от юристов - никогда не подписывать отказ от медосвидетельствования.
Ранее в МВД и Минцифры сообщили, что в приложении «Госуслуги Авто» появилась цифровая копия водительских прав. Кроме того, теперь в приложении появилось электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Это еще один документ, который сотрудники ГАИ обычно просят водителей предъявить.