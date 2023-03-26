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По букве закона: как не попасть на уловки сотрудников ГИБДД при проверке на промилле

Олег Лавров
00:23 26.03.2023
Автоюристы дали главный совет водителям - никогда не подписывать отказ от медосвидетельствования, даже если этого требует сотрудник ГИБДД.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Находчивости некоторых нижегородских сотрудников ГИБДД можно только позавидовать. Один из инспекторов умудрился проверить водителя на алкогольное опьянение при помощи обычного, кнопочного мобильного телефона. Только пересмотрев запись с регистратора, человек понял, что это был обычный телефон, а не какой-то модный аппарат проверки на промилле. Есть случаи, когда человеку говорят, что он пьян, но на деле трезв.

Вчера Дмитрий Литвинов - водитель с 15-летним стажем без единого ДТП. Сегодня - пешеход. Инспектор ГИБДД остановил его по пути на работу для формальной проверки. Промилле правоохранитель определял без помощи алкотестера.

«За рукой телефона, конечно, этого кнопочного мне не разглядеть. С моей стороны как это было. Да плюс еще фуражка, и напротив солнца меня поставил», - вспоминает Дмитрий Литвинов.

Вместо специального устройства инспектор использовал сотовый. Водитель заметил это только потом - благодаря видеорегистратору. После провала этого теста Дмитрию предложили пройти медицинское освидетельствование.

«Стоял в том же туалете, полностью меня раздел, обсмотрел, руками облазил. Стоял смотрел, как я это делаю, у меня действительно не получалось», - сказал Дмитрий.

Помимо очевидного волнения в подобной ситуации, свою роль сыграла проблема со здоровьем. На руках - документ, подтверждающий мочекаменную болезнь. Из-за нее Дмитрий не прошел медосвидетельствование, но по глупости подписал отказ. Осознав ошибку, запросил для суда запись с камер видеонаблюдения.

«Устройство видеофиксации устанавливалось с целью внутреннего контроля и имеет небольшой объем оперативной памяти, поэтому предоставить запись медицинского освидетельствования не предоставляется возможным», - ответили в Минздраве.

Те, кто попадается на такие уловки, зачастую просто не знают, как выглядит алкотестер. Так же некоторые недобросовестные сотрудники ГИБДД могут надавить на неосведомленных водителей и принудить к отказу от медосвидетельствования.

Еще одна спорная ситуация произошла с отцом четверых детей Александром Надточевым из Ростовской области. Взмах жезла, подозрение в опьянении, отрицательный результат алкотестера, наркологический диспансер. И подпись в отказе от освидетельствования, которую, по его словам, его убедил поставить инспектор.

«Говорю: у меня остеохондроз шеи, пью обезболивающее. Ты знаешь, что могут показать таблетки. Тебя поставят на учет везде, ведь таблетки и обезболивающие везде показывает», - сказал Александр Надточев.

Александр принимает лекарство, которое содержит опасные для анализа вещества. В некоторых препаратах действительно содержатся, например, барбитураты - обнаружение их при сдаче анализов - это априори лишение прав до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

И здесь каждому необходимо помнить, что прием лекарственных средств не освобождает от ответственности. Однако юрист, занимающийся делом многодетного отца, нашел ошибки в протоколе и планирует обжаловать решение суда. После подписания отказа от медосвидетельствоания сохраняют права единицы.

«Они верят, они доверяют сотруднику, пусть то правоохранительные органы, суд, другая какая-либо государственная структура. Они верят, особенно когда человек идет на встречу и говорит, как надо сделать лучше. Кажется, складываются хорошие взаимоотношения, и ты не думаешь, что тебя могут так обмануть или подставить», - заявила юрист, судебный эксперт Мария Головина.

За чистую монету слова инспектора принял еще один автомобилист из Нижегородской области. Водительское удостоверение у Владислава недавно. Сотрудники остановили на посту. Тест показал превышение нормы. В таких случаях, если водитель уверен в своей чистоте, надо требовать документ о поверке прибора и ехать сдавать анализы. После слов инспектора Владислав подписал отказ.

«У тебя по-любому что-то покажет. Ты автоматически встаешь на учет. Сейчас мы забираем твою машину на штраф-стоянку. Передаем данные на работу. С работы тебя, соответственно, скорее всего, уволят. Зачем тебе это надо? Подписывай лучше давай отказ». - рассказал Владислав Пачин.

Съемочная группа «Звезды» написала запрос в ГИБДД по Нижегородской области по всем случаям злоупотреблений . Ответ пришел достаточно лаконичный.

«Полиция проводит проверку информации, озвученной гражданами в СМИ», - заявила старший референт ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области Екатерина Шишканова.

По мнению автоэкспертов, водителю необходимо знать свои права и при спорных ситуациях руководствоваться буквой закона.

«Он должен знать свои права. И водитель не может сказать, что я их не знаю. Потому что тогда он не учился в автошколе надлежащим образом, и водительское удостоверение у него нужно забрать», - сказал автоюрист, автоэксперт Сергей Кузин.

Шансы доказать свою чистоту после отказа от медосвидетельствования практически ничтожны. Поэтому главный совет водителям от юристов - никогда не подписывать отказ от медосвидетельствования.

Ранее в МВД и Минцифры сообщили, что в приложении «Госуслуги Авто» появилась цифровая копия водительских прав. Кроме того, теперь в приложении появилось электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Это еще один документ, который сотрудники ГАИ обычно просят водителей предъявить.

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