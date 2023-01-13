В России для водителей стала доступна электронная версия прав

В приложении «Госуслуги Авто» также появилось электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

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В приложении «Госуслуги Авто» появилась цифровая копия водительских прав. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и Минцифры.

Кроме того, теперь в приложении появилось электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Это еще один документ, который сотрудники ГАИ обычно просят водителей предъявить.

Для того чтобы показать автоинспектору документ, нужно выбрать в приложении нужный документ и нажать на кнопку «Предъявить документы». Сотрудник просканирует QR-код и получит информацию из базы ГАИ.

Кроме того, в приложении можно оформить европротокол, оплатить или обжаловать штрафы, записаться на регистрацию ТС и замену водительского удостоверения. Отмечается, что показать документы в приложении можно, даже если у смартфона в этот момент нет доступа к Интернету.

Однако пока водителей просят иметь при себе водительское удостоверение даже при наличии его в мобильном приложении.

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