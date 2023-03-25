Военные медики рассказали, за что получили медали Суворова и «За отвагу» в ходе СВО

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы специалистов медицинской службы Западного военного округа (ЗВО) по оказанию помощи раненым бойцам в зоне проведения специальной военной операции и проведению эвакуации пострадавших военнослужащих вертолетами армейской авиации для дальнейшего лечения.

Военные врачи ежедневно оказывают медицинскую помощь российским военным на территории развернутых медицинских подразделений, в которых есть все необходимые препараты, чтобы обезболить и стабилизировать состояние пациента. Каждый раз медики сталкиваются с самыми разными случаями.

«Был в наряде, услышал первые прилеты где-то вдали. Крикнул всем, чтобы нашли укрытие. Начались прилеты уже по нашему зданию. Мы не растерялись, переждали. Несколько прилетов было. После всего этого уже начали смотреть, кого зацепило, кого ранило, и оказывать медицинскую помощь. На автомате все произошло. Огромный плюс, что никто не растерялся. Быстро сориентировались, собрались, взяли себя в руки и начали работать», - поделился военнослужащий медицинского подразделения с позывным «67», который был награжден медалью Суворова.

Для доставки пострадавших российские военные медики используют бронированный санитарный автомобиль «Линза». Задача таких машин тактического звена - как можно быстрее доставить раненого до ближайшего медицинского пункта.

«Шли бои в одном из населенных пунктов. И мы подъехали к населенному пункту по обычному нашему маршруту. Нас на блокпосту развернули и отправили другим объездным маршрутом. Мы проехали, в лесу встретили колонну нашей техники, и только на границе нам сказали, что по всему нашему маршруту были заминированы мосты», - рассказал водитель санитарного автомобиля «Линза» Иван, который за выполнение поставленных боевых задач был награжден медалью «За отвагу».

Ранее военные медики успешно прооперировали рисковавшего остаться без ноги бойца. С момента боя, где Алексей получил ранение, прошло меньше суток. У мужчины были множественные осколочные повреждения обеих ног. На одной - перебита артерия, нарушенное кровообращение, огромная кровопотеря. С каждой минутой риск того, что парень останется без ноги увеличивался. Но военные врачи успели вовремя.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.