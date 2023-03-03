Военные медики успешно прооперировали рисковавшего остаться без ноги бойца

С момента боя, где Алексей получил ранение, прошло меньше суток. У мужчины множественные осколочные повреждения обеих ног.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российского бойца по имени Алексей доставили в госпиталь всего несколько часов назад. С передовой. У мужчины множественные осколочные повреждения обеих ног. На одной - перебита артерия. Нарушенное кровообращение, огромная кровопотеря. С каждой минутой риск того, что парень останется без ноги увеличивался. Но военные медики успели вовремя.

«Артерии были восстановлены, наложены сосудистые швы, и сами переломы фиксированы с помощью современного аппарата нашего внешней фиксации из комплекта стрежневого военно-полевого», - говорит хирург-травматолог Игорь.

Алексей рассказывает, что первую помощь ему оказали еще в блиндаже на переднем крае. Вкололи обезболивающее, сделали перевязку. А затем заработала отлаженная система эвакуации раненых. Через два часа боец был уже на операционном столе в полевом госпитале. Там хирурги купировали острое состояние. И без промедления - транспортировка в госпиталь группировки, где Алексею предстояла еще одна операция.

Сейчас прогноз военврачей оптимистичный. После курса реабилитации военнослужащий сможет ходить. С момента боя, где Алексей получил ранение, прошло меньше суток. Но парень спокойно, без страха и истерики, вспоминает и рассказывает о случившемся.

«Начался обстрел минометами польскими. Мы с моим товарищем сидели в окопе. В наш окоп прилетела мина», - описывает раненый.

Военные хирурги проводят в госпитале операции, требующие высочайшей квалификации и опыта. В помощь медикам - современное оснащение клиники, которое позволяет делать, по утверждению самих врачей, без преувеличения ювелирную работу.

Нашу съемочную группу всего на пару минут пустили в операционную. Здесь военные медики сейчас спасают глаз бойца, которого пару часов назад доставили с передовой на вертолете. И прогноз у медиков благоприятный. Операция идет второй час.

Удаление осколков из позвоночника, сердца, серьезные ранения шеи с повреждением пищевода, повреждения головы - малая часть тех сложных, кропотливых проведенных операций, которые перечислили военные хирурги. Госпиталь группировки - главный форпост на пути к выздоровлению бойцов. Здесь купируют тяжелейшие состояния, стабилизируют ребят, минимизируют риск необратимых последствий. И уже затем отправляют военнослужащих в тыл - на реабилитацию.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов