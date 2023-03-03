Армия Армия Армия

Военные медики успешно прооперировали рисковавшего остаться без ноги бойца

05:43 03.03.2023
С момента боя, где Алексей получил ранение, прошло меньше суток. У мужчины множественные осколочные повреждения обеих ног.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российского бойца по имени Алексей доставили в госпиталь всего несколько часов назад. С передовой. У мужчины множественные осколочные повреждения обеих ног. На одной - перебита артерия. Нарушенное кровообращение, огромная кровопотеря. С каждой минутой риск того, что парень останется без ноги увеличивался. Но военные медики успели вовремя.

«Артерии были восстановлены, наложены сосудистые швы, и сами переломы фиксированы с помощью современного аппарата нашего внешней фиксации из комплекта стрежневого военно-полевого», - говорит хирург-травматолог Игорь.

Алексей рассказывает, что первую помощь ему оказали еще в блиндаже на переднем крае. Вкололи обезболивающее, сделали перевязку. А затем заработала отлаженная система эвакуации раненых. Через два часа боец был уже на операционном столе в полевом госпитале. Там хирурги купировали острое состояние. И без промедления - транспортировка в госпиталь группировки, где Алексею предстояла еще одна операция.

Сейчас прогноз военврачей оптимистичный. После курса реабилитации военнослужащий сможет ходить. С момента боя, где Алексей получил ранение, прошло меньше суток. Но парень спокойно, без страха и истерики, вспоминает и рассказывает о случившемся.

«Начался обстрел минометами польскими. Мы с моим товарищем сидели в окопе. В наш окоп прилетела мина», - описывает раненый.

Военные хирурги проводят в госпитале операции, требующие высочайшей квалификации и опыта. В помощь медикам - современное оснащение клиники, которое позволяет делать, по утверждению самих врачей, без преувеличения ювелирную работу.

Нашу съемочную группу всего на пару минут пустили в операционную. Здесь военные медики сейчас спасают глаз бойца, которого пару часов назад доставили с передовой на вертолете. И прогноз у медиков благоприятный. Операция идет второй час.

Удаление осколков из позвоночника, сердца, серьезные ранения шеи с повреждением пищевода, повреждения головы - малая часть тех сложных, кропотливых проведенных операций, которые перечислили военные хирурги. Госпиталь группировки - главный форпост на пути к выздоровлению бойцов. Здесь купируют тяжелейшие состояния, стабилизируют ребят, минимизируют риск необратимых последствий. И уже затем отправляют военнослужащих в тыл - на реабилитацию.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:24 Армия
Видео
Разрушенные от украинских обстрелов улицы Новой Каховки показали на видео
00:58 Армия
В МО РФ рассказали, как партизанский отряд «Ураган» застал врасплох немцев во времена битвы за Ржев
22:35 В стране и мире
В МИД РФ заявили о саботаже зерновой сделки со стороны Запада
19:24 В стране и мире
В ФСБ РФ сообщили о пресечении вылазки украинских боевиков в Брянской области
18:48 В стране и мире
Операция у раненного в Брянской области мальчика прошла успешно
Популярное
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.