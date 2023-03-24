Минобороны показало боевую работу расчетов ЗРК «Стрела-10» в зоне СВО

Вести огонь «Стрела-10» может как с места, так и в движении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео работы расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» Южного военного округа в зоне специальной военной операции.

Благодаря действиям зенитчиков вражеские беспилотники уничтожаются до того, как они успевают произвести разведку территории для корректировки огня артиллеристов либо сбросить боеприпасы.

Вести стрельбу «Стрела-10» может как с места, так и в движении. Оператор боевой машины сидит рядом с пусковой установкой и вращается вместе с ней, ведя наблюдение.

В описании к видео сказано, что на счету у подразделения десятки сбитых целей, в том числе украинский штурмовик Су-25.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.